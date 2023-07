Uśmiech Dziecka Piotrków 2023. Zobacz wyniki plebiscytu w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim! ZDJĘCIA

Z okazji Dnia Dziecka powstała wielka galeria pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. 1 czerwca wszystkie zdjęcia ukazały się w specjalnym dodatku do gazety. A już od poniedziałku, 17 lipca, trwa ogólnopolski finał akcji, w którym główną nagrodą jest 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

Sprawdź powiatowy ranking naszej akcji prezentujący dzieci, które dotychczas uzyskały najwięcej głosów w każdym mieście i powiecie. Dzieci, które zdobyły najwięcej głosów w regionalnych rankingach w każdej kategorii, trafią na okładkę gazety, otrzymają główne nagrody i awansują do ogólnopolskiego finału akcji. Dzieci, które w rankingach regionalnych zajmą miejsca od 2 do 7 także zdobędą nagrody i awans do finału, w którym czeka nagroda - 40 000 zł na realizację marzeń dziecka i rodziny. Zobacz, kto zdobył najwięcej głosów w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim:

To jedna z najpiękniejszych tradycji naszej gazety. Co roku, z okazji Dnia Dziecka, dołączamy do gazety specjalny dodatek z zdjęciami dzieci naszych Czytelników. Wszystkie nadesłane fotografie publikujemy też w wielkiej galerii dziecięcych uśmiechów w naszym serwisie internetowym. Akcji towarzyszy głosowanie, w którym wybierane są najsłodsze maluchy. Ich zdjęcia trafiają na okładkę gazety.

- Tegoroczna edycja znanej i lubianej akcji będzie wyjątkowa - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji Uśmiech Dziecka. - Nowością jest główna nagroda w finale głosowania. Zależy nam, aby spełnić marzenia dzieci, które zdobędą najwięcej głosów. A ponieważ każdy ma inne marzenia, dlatego ufundowaliśmy nagrodę finansową. Zwycięzcy naszej akcji na realizację marzeń dziecka i rodziny będą mogli przeznaczyć 40 000 złotych. W tegorocznej edycji akcji nie zabraknie jej znanych elementów. Zdjęcia dzieci, które zostaną przesłane do niedzieli, 28 maja włącznie, w Dniu Dziecka ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Wtedy rozpocznie się głosowanie. Liderów będziemy prezentować w gazecie. Rodzice będą mogli opowiedzieć o swoich pociechach. Z kolei w naszym serwisie internetowym i na Facebooku będziemy publikować wideopamiątki - rozmowy z dziećmi i ich rodzicami. Jak zwykle ponad 100 dzieci otrzyma nagrody i upominki, a w finale, poza gotówką na spełnienie marzeń, nagrodami będą także wyjazdy do Disneylandu w Paryżu (lub na inna wycieczkę zagraniczną) oraz do Eneryglandii - największego w Polsce rodzinnego parku rozrywki i wesołego miasteczka. Czytaj więcej: UŚMIECH DZIECKA Głosowanie w województwie zakończone! Poznaliśmy laureatów, którzy będą mieć szanse na główne nagrody w ogólnopolskim finale

