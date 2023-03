Wielki sukces piotrkowskiego klubu Cheerleaders SimaRe na Mistrzostwach Polski w Cheerleadingu Sportowym ZDJĘCIA

- Jako trener Cheerleaders SimaRe, bardzo dziękuje dziewczynom za profesjonalizm, za zaangażowanie, za serce włożone w przygotowania - mówi Aleksandra Kulik-Poroch. Dziękuje także rodzicom - bez was naprawdę nic by się nie udało. Wspieracie swoje dzieci - co jest oczywiste - ale cały czas wspieracie także mnie, a to wsparcie i pomoc są nieocenione.