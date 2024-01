Studniówka III LO w Piotrkowie. Maturzyści i zaproszeni goście bawili się na balu w restauracji "Jan" w Bełchatowie 12.01.2024 ZDJĘCIA

-Patrząc dziś na was widzę, że dojrzeliście do tego, by mierzyć się ze światem i ze swoimi marzeniami, mówiła Agnieszka Starzyńska, dyrektor III LO w Piotrkowie. Nie mogę wam obiecać, że będzie to łatwe, ale przecież nie ma rzeczy niemożliwych. Niech ten czas upłynie wam w spokojnej i twórczej atmosferze. Zmobilizujcie się i pokażcie swoją dorosłość i odpowiedzialność. Życzę wam pomyślności i odwagi, która prowadzi do celu. Wspomnienia szkoły, studniówki i matury będą wam towarzyszyły do końca życia. W ten wyjątkowy wieczór pragnę życzyć wszystkim cudownej zabawy. Takiej, która na zawsze pozostanie we wspomnieniach.