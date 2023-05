Matura 2023 w ZSP nr 3 oraz IV Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie. Dziś język polski - ZDJĘCIA

Tuż przed rozpoczęciem egzaminu odwiedziliśmy maturzystów kilku szkół w Piotrkowie. Byliśmy m.in. w Budowlance, czyli ZSP nr 3 oraz IV Liceum Ogólnokształcącym w Piotrkowie. W popularnej Budowlance do matury przystąpiło łącznie 77 maturzystów, w tym 66 tegorocznych uczniów. W IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stefana Roweckiego - Grota maturę pisze 116 maturzystów, czyli w sumie pięć klas maturalnych. Tutaj też dodatkowo, egzamin pisze 12 osób, którym nie powiodło się w latach ubiegłych.

Już po godzinie 8 pierwsi maturzyści mogli wejść do klas. Przy drzwiach losowano numerki, które kierowały ich do konkretnej ławki. Obowiązkowy egzamin z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9. Większość maturzystów była w bardzo dobrych humorach i w skupieniu czekała na rozpoczęcie egzaminu. Byli pozytywnie nastawieni - nie wiedzieli jakich pytań mogą się spodziewać i czy będą one trudne.