Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych IV LO w Piotrkowie. Uczniowie odebrali świadectwa, najlepszym wręczono wyróżnienia ZDJĘCIA

Miłym akcentem zakończenia roku szkolnego klas maturalnych IV LO w Piotrkowie był pełen energii, znany i lubiany taniec taniec "belgijka" w wykonaniu tegorocznych maturzystów. Była to prawdopodobnie ostatnia okazja do wspólnej zabawy w gronie kolegów i koleżanek z klasy. Maturzyści wrócą do szkoły w środę 4 maja 2023, gdyż wtedy rozpocznie się egzamin dojrzałości.