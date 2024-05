Prezydent Juliusz Wiernicki zaprzysiężony. Nowe prezydium Rady Miasta i nowi wiceprezydenci ZDJĘCIA

Podczas sesji Juliusz Wiernicki został zaprzysiężony na prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego.

Przypomnijmy, Juliusz Wiernicki wygrał drugą turę wyborów z Krzysztofem Chojniakiem, który prezydentem Piotrkowa był nieprzerwanie od 18 lat.

- Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Piotrkowa - tym, którzy nas wspierali i tym, którzy oddali głos na kogokolwiek innego. Jestem dumny i szczęśliwy, ale ma też świadomość ogromnej odpowiedzialności, która na nas ciąży. Jesteśmy w przełomowym momencie dla Piotrkowa Trybunalskiego. Piotrkowianie mają bardzo duże oczekiwania, dali nam ogromną odpowiedzialność. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by zaspokoić oczekiwania mieszkańców - mówił do radnych tuż po ślubowaniu prezydent Juliusz Wiernicki.