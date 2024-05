Święto Gminy Wola Krzysztoporska 2024. Na finał wystąpił zespół Classic, przy rytmicznej muzyce bawiły się całe rodziny. Zobaczcie ZDJĘCIA

-Nasze gminne świętowanie to piękna tradycja, która będzie trwać w nieskończoność, mówi Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska. To się mieszkańcom należy, bo jest podsumowaniem całorocznej pracy, trudu i wysiłku po to, żeby naszą lokalną ziemię ulepszać i udoskonalać. Cieszę się, że ma imprezie są wszystkie organizacje gminne: ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Gmina Wola Krzysztoporska świętuje, podsumowuje efekty całorocznej pracy, żeby nabrać energii do dalszego działania. Opatrzność nam sprzyja, bo deszcz padał tylko chwilę i ominął miejsce naszej imprezy.