Protest przed Piotrkowską Spółdzielnią Mieszkaniową. Takiego zainteresowania nie było od lat. "Musi się zmienić Prezydium!" ZDJĘCIA

Dodaje, że mieszkańcy spółdzielni w całej Polsce powoli zaczynają się budzić i "walczyć o swoje". W rozmowie z nami powołuje się m.in. na zarzuty prokuratorskie postawione przewodniczącym rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółdzielni w Poznaniu, czy na podobny przypadek nieprawidłowości finansowych jak w Piotrkowie, ale w Lipsku w powiecie augustowskim.

W Piotrkowie Trybunalskim policja pod nadzorem Prokuratury Rejonowej wszczęła dochodzenie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę mieszkańców PSM. Przypomnijmy, że chodzi o podpisane przez zarząd PSM z dwoma firmami umowy na 16 lat, bez możliwości ich wypowiedzenia. Jedna z umów opiewała na około 23 miliony złotych.

- Z mojego punktu widzenia to chęć pobudzenia ludzi do działania przed walnym zgromadzeniem w czerwcu, by dać do zrozumienia, że od mieszkańców zależy, co się dzieje w spółdzielni. Przez wiele lat było to usypiane, a to jest na rękę ludziom, którzy od wielu lat są we władzach spółdzielni - komentował Piotr Zielonka, członek rady nadzorczej PSM. - To dzisiejsze spotkanie jest bardzo optymistyczne, biorąc pod uwagę to, że to pierwsza taka inicjatywa od wielu lat. Jeszcze raz apeluję o liczne przybycie na walne zgromadzenie - dodał.