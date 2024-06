Awantura w Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mieszkańcy boją się podwyżek, spółdzielnia drukuje ulotki. ZDJĘCIA

-Dwa miesiące temu do Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynęło pismo od mieszkańców, które nawoływało do tego, żeby się spotkać trójstronnie na debacie i wyjaśnić co się dzieje w spółdzielni, o co chodzi z tymi długoletnimi umowami oraz o co chodzi w mojej sprawie, mówi Jacek Sokalski były prezes Piotrkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. PIsmo podpisało kilkadziesiąt osób, do dziś nie ma odpowiedzi. Reakcja spółdzielni jest tylko taka, że jeszcze dwa miesiące temu oblepiono klatki schodowe, wykupiono reklamy i materiały sponsorowane w lokalnym radiu i na portalu z komunikatem, że ja kłamię. W trakcie tej debaty chciałem tylko wyjaśnić i pokazać wszystkie dokumenty, które posiadam. Będziemy się w takim razie spotykać z mieszkańcami i wyjaśniać, co się stało w tej spółdzielni i kto ma rację. Czy te umowy na 16 lat na 23 mln złotych w sumie są z korzyścią dla mieszkańców, czy nie. I czy można wydawać pieniądze spółdzielców na komunikaty drukowane w nakładzie 8 tys. egzemplarzy, które szkalują moją osobę.