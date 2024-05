Wybory do europarlamentu 2024: Czarzasty i Belka na konferencji Nowej Lewicy w Piotrkowie ZDJĘCIA

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: Czarzasty i Belka na konferencji Nowej Lewicy w Piotrkowie

Budowa tanich mieszkań na wynajem, bezpieczeństwo i Zielony Ład, a także migracja w Europie to główne punkty konferencji Nowej Lewicy, która odbyła się w poniedziałek (27 maja) przy piotrkowskiej wieży ciśnień.

Oprócz kandydatów do Parlamentu Europejskiego z naszego regionu, wzięli w niej także udział Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, Marek Belka - lider listy Lewicy w wyborach do PE w okręgu łódzkim oraz Tomasz Trela, współprzewodniczący Nowej Lewicy w Łódzkiem.

- Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. To formacja, która jest najbardziej za UE. To warto mówić dlatego, że zarówno Konfederacja, jak i PiS, jakby mieli możliwość, to chętnie by z tej UE w jakiś sposób odeszli. Codziennie mówią, że ta Unia jest zła, że można inaczej, a najlepiej byłoby osobno. My w to nie wierzymy. Wierzymy, że bliska współpraca wszystkich krajów Unii Europejskiej to jest nasze bezpieczeństwo - podkreślał wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty.