Poseł Lewicy popiera Marlenę Wężyk-Głowacką, kandydatkę na urząd prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego ZDJĘCIA

Poseł Tomasz Trela, lider Nowej Lewicy w województwie łódzkim, nie tylko udzielił poparcia kandydatce na urząd prezydenta, ale zachęcał też - szczególnie wyborców Lewicy - do wzięcia udziału w zbliżających się wyborach i oddania głosu na Marlenę Wężyk-Głowacką. Mówił także o współpracy Nowej Lewicy z Koalicją Obywatelską, która trwa od wyborów parlamentarnych w 2023 roku.

- Odkopujemy to, co przez ostatnich osiem lat zostało zepsute i próbujemy to naprawić. Jednym z tych elementów napraw są gigantyczne pieniądze z KPO - podkreślał podczas konferencji poseł Tomasz Trela. - Chcemy samorządy potraktować bardzo równo. Dlatego bardzo się cieszę, że już z pozycji kandydatki na urząd prezydenta Piotrkowa, pani Marlena prowadzi te rozmowy i przekonuje, że Piotrków zasługuje na te pieniądze. Tam są pieniądze dla przedsiębiorców, dla ochrony zdrowia, czy mieszkania i remont pustostanów. Piotrków jest w stanie z tego skorzystać, ale musi mieć dobrego gospodarza. Jeśli chce się walczyć o swoją małą ojczyznę, to potrzeba bardzo dużo determinacji - dodał poseł Lewicy.