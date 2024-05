Trwa Orlen Beach Volley Tour w Sulejowie. Prestiżowe mistrzostwa potrwają do niedzieli ZDJĘCIA

- Sezon siatkówki plażowej zaczyna się w Sulejowie na najlepszym piasku do gry w Polsce i to nie jest tylko moje zdanie, ale przede wszystkim zdanie zawodników, sędziów i trenerów, którzy przyjeżdżają z zawodnikami. Turniej jest międzynarodowy, bo wśród tych par są Litwini, Ukraińcy oraz utytułowani Duńczycy, którzy w kategoriach młodzieżowych zdobyli mistrzostwo Europy W turnieju głównym zagwarantowany udział ma po 7 najlepszych par plus po jednej z dziką kartą, a te trafiły do młodzieżowych reprezentantów Polski z SMS Spała. O 16 pozostałych miejsc rywalizowano podczas piątkowych eliminacji - powiedział Bartosz Borkowski, dyrektor sulejowskiego turnieju.