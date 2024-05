Pierwsza sesja rady gminy nowej kadencji w Woli Krzysztoporskiej. Wójtem na kolejną kadencję Roman Drozdek ZDJĘCIA

- Przed nami wielkie wyzwania i trudna praca, by wypełnić oczekiwania i zobowiązania, jakie złożyliśmy mieszkańcom gminy. Do pełnienia tej funkcji, która jest dla mnie zaszczytem, podchodzę z wielką odpowiedzialnością. Na pewno nie ominą nas trudności, ale będzie także satysfakcja, że jako kreatorzy naszej Małej Ojczyzny, kreatorzy oczekiwań naszych wyborców, wypełnimy to zadanie. Przed mami żmudna praca. Dziś proszę, podobnie jak w 2018 r. o współpracę, solidarność, stanięcie ponad podziałami, by móc po zakończeniu naszej wspólnej pracy powiedzieć o kolejnym rekordzie. A dodam, że w minionej kadencji taki rekord w postaci 105 mln na inwestycje udało się osiągnąć - mówił do nowo wybranych radnych wójt Roman Drozdek, jednocześnie gratulując i prosząc o współpracę.