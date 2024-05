Ministerstwo odwołuje prezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie. O odwołanie apelowali pracownicy sądu

Ministerstwo Sprawiedliwości odwołuje prezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie

Ministerstwo Sprawiedliwości wszczęło procedurę odwołania ze stanowiska prezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, Bartłomieja Szkudlarka oraz zawieszenia go w pełnieniu czynności. Jak wynika z komunikatu opublikowanego na stronie ministerstwa, podobna procedura dotyczy prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu.

Prezes piotrkowskiego sądu nie wykonuje obecnie swoich obowiązków. O jego odwołanie apelowali pracownicy sądu. W związku z tym minister sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia kierownictwa sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji w sądzie, "co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu, czego przyczyną jest brak należytych kompetencji zarządzających nim osób".