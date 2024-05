Dzień otwarty na porodówce w Piotrkowie. Pacjentki zwiedzały oddział ginekologiczno-położniczy ZDJĘCIA

- To jedyny oddział położniczo-ginekologiczny w naszej okolicy, który promuje i daje możliwość skorzystania z uśmierzenia tzw. bólu porodowego. Polega to na znieczuleniu zewnątrzoponowym, dzięki czemu zmniejsza się ból w czasie akcji porodowej - podkreślała Edyta Wieczorek-Wieczorkiewicz, dyrektorka Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie. - Dzień otwarty to okazja, by zobaczyć oddział, ale też oswoić się z tym miejscem. To też świetna okazja, by porozmawiać z lekarzami, a na pewno to pozwoli zminimalizować stres związany z nowym miejscem i porodem - dodała dyrektorka szpitala i zapowiedziała kolejne dni otwarte.