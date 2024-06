Nowy aparat do diagnostyki obrazowej w szpitalu w Piotrkowie. Bada szybciej i precyzyjniej. Zobaczcie ZDJĘCIA!

Dotykowy ekran, automatyczny ruch między lampą RTG a detektorami, czy zmotoryzowane ruchy aparatu sprawiają, że diagnostyka będzie odbywać się sprawniej i będzie znacznie dokładniejsza.

- Oprócz nowego, w pełni cyfrowego aparatu rtg, dotacja z budżetu samorządu łódzkiego została też przeznaczona na adaptację i kompleksowe wyremontowanie pracowni. Teraz zdecydowanie zmniejszy się czas badania, a co za tym idzie kolejki do badania powinny się znacząco zmniejszyć. Urządzenie jest bezpieczne, a nasz personel chwali m.in. to, że urządzenie jest bardzo intuicyjne i łatwiejsze w obsłudze - nie trzeba ręcznie ustawiać pola, w którym trzeba dany obszar ciała sfotografować - podkreślał Bartłomiej Kaźmierczyk, rzecznik prasowy szpitala wojewódzkiego.