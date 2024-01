Studniówka ZSP nr 2, czyli Piomy w Piotrkowie. Świetna zabawa maturzystów w hotelu Agat! ZDJĘCIA

Studniówka ZSP nr 2, czyli Piomy w Piotrkowie Trybunalskim

Studniówka maturzystów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, czyli Piomy odbyła się w nocy z 19 na 20 stycznia w hotelu Agat. W świetnych nastrojach bawili się maturzyści w sumie pięciu klas - dwóch klas liceum i trzech klas technikum.

- To wyjątkowy dzień dla młodzieży, a dla mnie ogromne wzruszenie. Kiedy przyszli do naszej szkoły mieli po 14 i 15 lat, a dziś to już dorośli ludzie - mówiła Lidia Łopusiewicz, dyrektorka ZSP nr 2 w Piotrkowie. - Bardzo im zależy na egzaminie maturalnym, ale dzisiaj mają ten moment, kiedy mogą się jeszcze wspólnie pobawić - dodała.

Studniówka rozpoczęła się od podziękowań uczniów dla dyrekcji szkoły oraz nauczycieli, a także rodziców. Za wspólnych kilka lat współpracy i nauki dziękowała także dyrekcja szkoły. - Trzymamy za was kciuki i jesteśmy pewni, że jesteście gotowi na egzamin dojrzałości, dostaniecie się na wymarzone studia i wystartujecie we wspaniałe życie. To zaszczyt móc dzisiaj być z wami - mówiła Lidia Łopusiewicz.