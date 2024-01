Studniówka "Budowlanki", czyli ZSP nr 3. Maturzyści zatańczyli poloneza i walca, bawili się wyśmienicie ZDJĘCIA, WIDEO

Studniówka 2024 "Budowlanki", czyli ZSPiPO-W nr 3 w Piotrkowie

To kolejna wyjątkowa studniówka w tym sezonie i kolejny bal piotrkowskich maturzystów, który odbył się w Arboretum w Studziankach. Do białego rana bawili się tam maturzyści Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3, czyli piotrkowskiej Budowlanki. W sumie świętowało ponad 130 osób, w tym trzy klasy maturalne. To wyjątkowy rocznik - podkreślała dyrektorka szkoły, Edyta Wiernicka. Uczniowie ukończą szkołę po pięcioletniej nauce - to również rocznik, który ukończył 8-letnią podstawówkę, a uczniowie musieli mierzyć się z nauką zdalną.