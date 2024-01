Studniówka Zespołu Szkół CKZ w Bujnach. Zachwycający polonez rozpoczął bal maturalny w sali bankietowej Rednex w Piotrkowie. ZDJĘCIA

-Jesteście już po starciu się z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, natomiast już za sto dni staniecie u progu szkoły tuż przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego, mówiła Mirosława Kaczmarek-Michalak, dyrektor Zespołu szkół CKZ w Bujnach. Studniówka jest ostatnim dzwonkiem wzywającym do wytężonej pracy i do nauki. To także przepustka do dorosłości, która zamyka poprzedni etap waszego życia, etap młodzieńczej beztroski. Życzę, aby przez cały dzisiejszy bal panowała wspaniała atmosfera. Życzę Wam wspaniałej zabawy do samego rana. Życzę Wam udanego i dobrze przepracowanego ostatniego etapu przygotowań i jak najlepszych wyników z egzaminów maturalnych oraz zawodowych. Życzę Wam dobrych wyborów w życiu, takich których konsekwencją będzie spełnienie, szczęście, radość i rozwijanie swych pasji. To tu bowiem kształtowały się Wasze młodzieńcze charaktery.