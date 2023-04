Start sezonu motocyklowego 2023 w Piotrkowie, będzie msza polowa, moto piknik i akcja pomocy dla Kacpra Jańca

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2023 w Piotrkowie to także charytatywna akcja pomocy dla młodego motocyklisty

Kacpra Jańca, absolwenta Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Piotrkowie. który pół roku temu uległ wypadkowi. W jego wyniku Kacper doznał złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym (TH12 i L1), co doprowadziło do paraliżu od pasa w dół. Na szczęście rdzeń kręgowy nie został przerwany a uszkodzony, co daje mu szansę stanąć na nogi o własnych siłach. Konieczna jest jednak kosztowna rehabilitacja.