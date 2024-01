Wielkie morsowanie w Wolborzu dla WOŚP. W akcji wzięły udział morsy z całego województwa ZDJĘCIA

Wielkie morsowanie w Wolborzu dla WOŚP. Zjechały morsy z całego województwa

Kolorowo, radośnie i gorąco było dziś przy Wolborskim Centrum Kultury i OSP, gdzie odbyło się wspólne morsowanie w ramach tegorocznej akcji WOŚP. Pomaganie przez morsowanie w Wolborzu to jedna z największych atrakcji tegorocznego finału. W sobotnie popołudnie (27 stycznia) do centrum miasta zjechały Piotrkowskie i Wierzejskie Morsy, Klub Morsa z Moszczenicy, do akcji włączyły się także morsy z Tomaszowa i Zimnolubni Lubiatów.