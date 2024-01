WOŚP 2024 w Piotrkowie: wielkie morsowanie w basenach na dworcu! Tak Orkiestra gra w naszym mieście! ZDJĘCIA

WOŚP 2024 gra w Piotrkowie: za nami morsowanie na dworcu PKS

Kilkudziesięciu morsów z Piotrkowa i regionu stawiło się w niedzielę (28 stycznia) o godzinie 13 na terenie dawnego dworca PKS, by wziąć udział w wielkim morsowaniu na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym celu ustawiono dwa baseny strażackie, w których po krótkiej rozgrzewce morsowały Piotrkowskie i Wierzejskie Morsy, Morsy Sulejowskie i Morsy spod Dębu.

Jeszcze moc atrakcji do wieczora czeka na wszystkich, którzy odwiedzą Powiatowe Centrum Przesiadkowe oraz galerię Focus Mall. To właśnie w tych dwóch miejscach w Piotrkowie dwa sztaby grają dla WOŚP. Wolontariusze zapraszają także do M-Parku. Na ulicach miasta i powiatu kwestują setki wolontariuszy.

Na terenie dworca - Przystanek WOŚP - będzie się działo jeszcze do wieczora, do godziny 21. O godzinie 20 zaplanowano m.in. "światełko do nieba" i koncert gwiazdy wieczoru C-Bool, który jednocześnie rozpocznie tegoroczne ferie zimowe w powiecie. Szczegóły na plakacie w galerii zdjęć!