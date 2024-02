Ferie zimowe z policjantami i strażakami w Piotrkowie. Młodzi uczyli się zasad bezpieczeństwa ZDJĘCIA

Z kolei st. asp. Katarzyna Dębińska opowiedziała najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie ratownik z WOPR poruszał bardzo ważne kwestie z zakresu zachowania szczególnej ostrożności na zamarzniętych akwenach wodnych.

- Stanowczo zaznaczał, że nie wolno wchodzić na lód, jest to bardzo niebezpieczne i tak naprawdę nie wiemy, kiedy może on się pod nami załamać - informuje st. sierż. Remigiusz Pacyna z KMP w Piotrkowie. - Zaprezentowane zostały metody i techniki podczas udzielania pierwszej pomocy osobą, pod którymi zarwał się lód. Kolejno funkcjonariusze z PSP w Piotrkowie Trybunalskim opowiedzieli jak zachować się podczas zaprószenia ognia. Dzieciom zaprezentowaliśmy filmiki z różnych akcji ratowniczych, na których można było zobaczyć w jaki sposób dochodzi do zaprószenia ognia i co należy w takich wypadkach robić.