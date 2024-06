Juliusz Wiernicki podsumował pierwszy miesiąc prezydentury w Piotrkowie ZDJĘCIA, WIDEO

- W tym raporcie wskazano, co powinniśmy zrobić, jakie są przyczyny zalewania i co zostało do tej pory zaniedbane - bo niestety tak to trzeba powiedzieć - mówił podczas spotkania Juliusz Wiernicki. - Poza tym poprosiłem też nasze wewnętrzne jednostki o taki raport. Kontekst historyczny tego miejsca jest taki, że tam zawsze był problem z zalewaniem i trwa on już od czasu przed wojną, ale znacznie nasilił się po ostatnim remoncie, który odbył się kilka lat temu. Prace podzielono na trzy etapy, ale wykonano tak naprawdę jeden etap - tzw. środkowy od torów PKP do ul. 1 Maja. To był efektowny etap prac, natomiast nie wykonane zostały bardzo ważne prace, których nie widać - dodał.