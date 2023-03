Protest wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami odbył się w Rynku Trybunalskim w Piotrkowie - ZDJĘCIA

Protest wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Piotrkowie Trybunalskim

Społeczność rodziców i opiekunów w całej Polsce przyłączyła się do protestu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Domagają się, by ustawa o rencie socjalnej ponownie została rozpatrzona przez parlamentarzystów - chcą podwyżki renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Protest odbył się również na Rynku Trybunalskim w Piotrkowie, w dniu święta kobiet, 8 marca.