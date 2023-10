W Piotrkowie i powiecie działa nowy ośrodek pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży ZDJĘCIA, VIDEO

Wśród najczęstszych problemów, z jakimi zgłaszają się pacjenci są zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, problemy emocjonalne, trudności w kontaktach społecznych, rówieśniczych, problemy adaptacyjne, zaburzenia odżywiania, problemy psychosomatyczne czy przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna. Opiekę nad pacjentami sprawują psychologowie, psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi.

- Zauważamy nasilenie problemu, jeśli chodzi o stany emocjonalne i psychiczne u dzieci i młodzieży. Potrzeby są coraz większe, stąd więcej pacjentów do nas trafia - podkreśla Anna Skrobek, terapeuta środowiskowy. - Mocno wierzymy w to, że warto rozmawiać o każdym problemie i apelujemy, by nie wstydzić się zgłaszać problemów natury emocjonalnej, bo i tutaj profilaktyka jest najważniejsza. Im wcześniej pacjent trafi do nas, tym większa jest szansa na to, by zapobiec poważniejszym zaburzeniom bądź ewentualnym chorobom w przyszłości.