Ruszyła seria warsztatów i szkoleń dla seniorów. Pierwsze odbyły się w Piotrkowie - ZDJĘCIA

Za nami warsztaty dla seniorów w Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Trybunalskim

Pierwsze spotkanie z cyklu „Łódzkie Przyjazne Seniorom” odbyło się w Piotrkowie Trybunalskim. To seria otwartych warsztatów dla seniorów. W szkoleniu, które w środę, 15 marca, odbyło się w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego wzięło udział kilkudziesięciu seniorów z Piotrkowa i powiatu.

Cykl spotkań w Piotrkowie zainaugurował Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego.

- To ważne, że inicjatywy, które realizujemy spotykają się z zainteresowaniem - mówił wicemarszałek Ziemba. - Intencją spotkania jest to, by odpowiednio zdiagnozować potrzeby seniorów, odpowiednio reagować i projektować programy. A bezpieczeństwo i zdrowie to bardzo istotne potrzeby naszych seniorów.