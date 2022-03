Samochody OSP z Bęczkowic i Niechcic pojechały na Ukrainę, żeby służyć ukraińskim strażakom ZDJĘCIA kw

Na Ukrainę, żeby służyć tamtejszym strażakom pojechało 10 wozów gaśniczych z terenu województwa łódzkiego - dwa przekazały jednostki z powiatu piotrkowskiego: OSP z Bęczkowice i Niechcice. Wozy nie są najnowsze, ale za to wszystkie sprawne i gotowe do pracy. To kolejna część pomocy Ukrainie ze strony łódzkiej komendy - wcześniej na granicę pojechał sprzęt gaśniczy, ale także agregaty i inne potrzebne wyposażenie.