W szpitalu w Piotrkowie urodziło się pierwsze dziecko uchodźców z Ukrainy. To malutki Nikita. Jego mama uciekła z Charkowa ZDJĘCIA

- Olena następnego dnia wyjechała - opowiada Kasia, jej kuzynka, która mieszka od kilku lat w Warszawie. To ona odebrała kuzynkę na granicy, do której ciężarna Ukrainka jechała bardzo długo. - Do granicy odwiózł ją mąż, jechali 24 godziny pociągiem do Lwowa, później godzinę do granicy i potem 8 godzin w kolejce.