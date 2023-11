Woda z wodociągu Mierzyn gm. Rozprza nie nadaje się do spożycia. Do wielu miejscowości woda pitna dostarczana jest w beczkach.

Woda z wodociągu Mierzyn gm. Rozprza nie nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie wydał komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Mierzynie w gminie Rozprza. W badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Mierzynie stwierdzono podwyższoną wartość parametru bakterii grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia, można jej używać do prac porządkowych i spłukiwania toalet.