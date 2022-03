Zderzenie z łosiem w Lubiatowie w gminie Wolbórz

9 marca 2022 roku przed godziną 19:00 dyżurny piotrkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Lubiatowie, w gminie Wolbórz.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności w rejonach pól i lasów, zwłaszcza nad ranem i wieczorem. Okres wiosenny to czas wędrówek dzikich zwierząt w poszukiwaniu pożywienia.

- Pamiętajmy również o dostosowaniu prędkości do warunków pogodowych i drogowych, a przede wszystkim do własnych umiejętności - dodaje st. asp. Izabela Gajewska. - Mgła oraz pora wieczorna w znacznym stopniu utrudniają widoczność, a śliska nawierzchnia znacząco wydłuża drogę hamowania. Zachowajmy ostrożność, aby bezpiecznie dojechać do celu.