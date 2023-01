Zebrano 2 mln złotych na leczenie Patryka Wysmyka, to cała potrzebna kwota ZDJĘCIA

Zebrano 2 mln złotych na leczenie Patryka Wysmyka

16-latek z Piotrkowa cierpi na neuroblastomę, od września 2022 roku leczy się w szpitalu w Barcelonie. W poniedziałek 16.01.2022 rodzice chłopca poinformowali, że udało się zebrać potrzebną na leczenie dziecka kwotę 2 mln złotych. Zbiórkę wsparło ponad 37 tys. osób. Pieniądze zbierane są nadal, gdyż chłopca będzie czekać kosztowna i skomplikowana rehabilitacja.

.

W poniedziałek wieczorem przed galerią Focus Mall w Piotrkowie spontanicznie spotkali się wolontariusze zaangażowani w zbiórkę środków na ratowanie życia Patryka Wysmyka. Był wśród nich tata Patryka.

.

Wolontariusze, którzy spotkali się przed Focus Mall nie ukrywali swojego wzruszenia ani radości. Byli wśród nich przedstawiciele policji i straży pożarnej, którzy aktywnie uczestniczyli w wielu działaniach charytatywnych dla Patryka Wysmyka.

To była trudna droga od sześciu miesięcy, zaczęliśmy we wrześniu, mówi Marta Kępska administrator grupy skupiającej wolontariuszy. Baliśmy się o los tej zbiórki, ale bardzo się cieszę, że wszystko się udało. To jest nie do uwierzenia. Teraz już tylko modlimy się o zdrowie Patryka