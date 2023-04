Borys Bartłomiejczyk z gminy Sulejów zagrał w kolejnym filmie u boku znanych aktorów - ZDJĘCIA

- Tak zaczęła się wyjątkowa współpraca obojga ze znanym tekściarzem, Jackiem Cyganem, dzięki której Borys, przygotowywany przez mamę - Anetę Bartłomiejczyk, pojawiał się cyklicznie na scenach krakowskich teatrów (m.in. w Słowackim), jako śpiewający Janek Kiepura, a Jacek Cygan dostrzegł w nim niebanalną osobowość sceniczną. I tak, pod okiem naszej instruktor wokalno-aktorskiej zaczął przygotowywać się do coraz poważniejszych ról aktorskich , biorąc początkowo udział w ogólnodostępnych castingach, zdobywając powoli doświadczenie i kontakty z najważniejszymi reżyserami obsadowymi w Polsce - opowiada Dariusz Wojtysiak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie.

Swoją przygodę ze sceną rozpoczął od nauki w zespole wokalnym "Cykady" w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie. Wszystko zaczęło się w 2016 roku, gdy Borys wygrał prestiżowy Europejski Festiwal "Intermuza" pod dyrekcją Jacka Cygana, zdobywając nagrodę Grand Prix. Instruktorka śpiewu, prywatnie mama Borysa, na tym samym festiwalu zdobyła główną nagrodę za najlepszy autorski tekst piosenki, co było ewenementem w skali kilkudziesięcioletniej historii konkursu.

W kinach mogliśmy oglądać go dotychczas w roli Kaja, w filmie "Fucking Bornholm" - był to niemal półtoramiesięczny plan filmowy Borysa, a także w nagradzanych na świecie filmach "Supernova" czy "Wiarołom". Zagrał też w "Listach do M 5" u boku filmowego taty - Janusza Chabiora.