Co robić w weekend w mieście i regionie? Pokazy, koncerty, spektakle. Oto kalendarz imprezowy na drugą połowę miesiąca!

Jazzowa jazda po Łódzkiem!

Impreza edukacyjno-muzyczna, prowadzenie dr Marek Kądziela, kierownik Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Łodzi

16 lutego, Galeria ODA, ul. Sieradzka 8, Piotrków Trybunalski

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.

W programie:

- godz. 16.00 – „Bardzo krótka historia jazzu” prezentacja audiowizualna.

- godz. 17.00 – „Jak słuchać muzyki jazzowej” warsztaty wyjaśniające specyfikę muzyki jazzowej.

- godz. 18.00 – „Marek Kądziela i Łódzka Grupa Jazzowa” koncert w wykonaniu studentów i absolwentów Instytutu Instrumentalistyki Jazzowej Akademii Muzycznej w Łodzi. Marek Kądziela – gitara, Kacper Kazimierski – perkusja, Michał Rutkowski – kontrabas, Julia Oleksa – saksofon.

„Jazzowa jazda po Łódzkiem!” to cykl ciekawych wykładów i koncertów wprowadzających słuchaczy w tajniki muzyki improwizowanej. Chcemy pokazać jak wielki potencjał i radość tworzenia niesie ze sobą muzyka jazzowa. Jazz jest sztuką interakcji zarówno tej zespołowej, ale szczególnie tej interakcji z słuchaczem.

W swobodny sposób zaprosimy uczestników dosłownie do muzycznego warsztatu, którym jest zespół jazzowy. Wyjaśnimy co w tym jazzie się w ogóle dzieje, na co skierować nasze uszy i jak tego jazzu powinniśmy słuchać żeby czerpać radość.