Dary z Piotrkowa dotarły na Ukrainę. To był wspólny transport Widzialnej Ręki i parafii prawosławnej ZDJĘCIA

Dary z Piotrkowa dotarły na Ukrainę. To był wspólny transport Widzialnej Ręki i parafii prawosławnej

Sześć autokarów załadowanych po sam dach wyruszyło z Piotrkowa w środę. Cztery do Piotrkowa przyjechały już częściowo załadowane darami z Niemiec, resztę dołożyli wolontariusze z Widzialnej Ręki w Piotrkowie, parafia prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Piotrkowie oraz prywatne firmy. Część darów już bezpiecznie dotarła do obwodu równieńskiego, pozostałe jadą aż do Charkowa.