Dni miasta i gminy Rozprza: miejsko-gminne obchody trwały cały weekend - ZDJĘCIA, VIDEO

Obchody Dni Gminy Rozprza odbyły się już po raz 18, ale po raz pierwszy Rozprza świętowała jako miasto. Obchody rozpoczęło w sobotę (17 czerwca) wręczenie symbolicznych kluczy do miasta parlamentarzystom i samorządowcom z naszego regionu. Wystąpiły m.in. lokalne zespoły artystyczne, a na finał pierwszego dnia Łydka Grubasa.

- Jest do dla nas szczególne wydarzenie, bo są to już 18. Dni jako gmina Rozprza. Dlatego doskonale wiemy, jak je organizować - chwalił Artur Cubała, zastępca burmistrza Rozprzy. - Można powiedzieć, że jesteśmy pełnoletni w tym zadaniu. Jeżeli chodzi o pierwsze Dni Miasta Rozprzy to raczkujemy.