Dni Piotrkowa 2022: Zespół IRA przyciągnął tłumy do amifiteatru na zakończenie święta miasta ZDJĘCIA

Dni Piotrkowa 2022: Zespół IRA zagrał dla piotrkowian na zakończenie święta miasta

W niedzielny wieczór, 12 czerwca, widownia amfiteatru miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim zapełniła się fanami rockowych brzmień. Co najmniej kilkadziesiąt osób, którzy nie dali rady już wcisnąć się do środka, mogło tylko posłuchać koncertu za ogrodzeniem (niestety, organizatorzy nie pomyśleli o ustawieniu telebimu). Dla piotrkowian, na zakończenie święta miasta zagrał zespół IRA, twórcy takich hitów, jak: "Dlaczego nic", "Nie Zatrzymam Się", kultowy "Mój dom", od którego zaczęli koncert w Piotrkowie, "Wiara" czy "Powtarzaj to".