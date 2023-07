Dzieje się w ostatni weekend lipca w Piotrkowie i regionie. Przegląd imprez na weekend 28-30 lipca

Koncert zespołu Universe w najbliższą sobotę (29 lipca) o godz. 20 rozpocznie się w piotrkowskim amfiteatrze miejskim. W wypadku złych warunków atmosferycznych koncert zostanie przeniesiony do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury (al. 3 Maja 12). Wstęp bezpłatny.

Na przestrzeni ponad 40-letniej obecności na rynku fonograficznym wiele utworów Universe zyskało status przebojów, jak m.in.: "Mr. Lennon”, "Wołanie przez ciszę", "Głupia żaba", "Tacy byliśmy", "Ja, taki fajny gość”, "Daj mi wreszcie święty spokój", "Bo to taka piękna miłość”, "W perły zmienić deszcz”. Zespół nagrał też z Beatą Kozidrak piosenkę "Tyle chciałem ci dać".

Energetyczny koncert Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski

W niedzielę, 30 lipca, festiwal Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski" zagra w Wolborzu. Na scenie wystąpi uwielbiana przez publiczność kabaretową - Joanna Kołaczkowska, ale tym razem zamiast kabaretu Hrabi będzie jej towarzyszył Gospel Joy. W programie koncertu, który odbędzie się na scenie plenerowej w parku przy Pałacu Biskupów Kujawskich, znajdą się pieśni gospel po polsku i po angielsku, m.in. „Kwiaty wiosenne”, „Aniele leć”, „Whatever You Want”, „Jesus Promised”, „On obmył mnie”, „Take Me Back”, „I Belive I Can Fly”, „I Smile”, „Freedom”.