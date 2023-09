Europejskie Dni Dziedzictwa już w ten weekend w Piotrkowie. Na zwiedzanie zaprasza muzeum VIDEO, ZDJĘCIA dag

Najbliższy weekend 9-10 września to świetna okazja, by bezpłatnie zwiedzić zamek królewski w Piotrkowie. Jak co roku muzeum bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa i z tej okazji m.in. otworzy nową wystawę.