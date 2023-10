Giełda płyt winylowych w Piotrkowie cieszy się coraz większą popularnością. Za nami jesienna edycja ZDJĘCIA, VIDEO

Za nami jesienna giełda płyt winylowych i płyt CD w Focus Mall w Piotrkowie

Już po raz kolejny kolekcjonerzy czarnych krążków, a też pasjonaci historii legendarnych brzmień, mogli wybierać wśród tysięcy tradycyjnych płyt oraz nośników kompaktowych z całego świata. Giełda, która przez dwa dni odbywała się w piotrkowskim Focus Mall (20-21 października), kusiła zarówno osoby, które winyle i gramofony pamiętają z dzieciństwa, ale i młodsze pokolenie, które wychowuje się już w erze streamingu.

- Ludzie coraz częściej też wracają do starszych wydań płyt kompaktowych i zainteresowanie jest bardzo duże - mówił nam Wojciech Stelmaszyk, współorganizator muzycznego projektu "Płyty w twoim mieście". - A galeria to jest bardzo dobre miejsce na taką giełdę, bo ludzie i tak muszą iść na zakupy i bardzo często zdarza się, że przychodzą i mówią "oo, jak fajnie, że tu jest giełda, bo przy okazji zakupów możemy wrócić do dawnych czasów i kupić sobie jakieś nowe płyty". Zainteresowanie jest ogromne i sam jestem zdziwiony, że będą od kilku lat na rynku udało nam się zorganizować giełdę praktycznie w każdy weekend w różnych miejscach Polski - dodaje.