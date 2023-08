Jarmark dominikański, koncerty i wiele innych. Przegląd imprez na weekend 4-6 sierpnia w Piotrkowie i regionie

Jarmark stanowi przygotowanie do jubileuszu 400-lecia przybycia mniszek dominikańskich do Piotrkowa Trybunalskiego, który zaplanowano w 2026 roku. W sobotę 5 sierpnia o godz. 19 nastąpi uroczyste otwarcie jarmarku oraz wystawy poświęconej mniszkom dominikańskim w Piotrkowie i świętej Annie, następnie rozpocznie się koncert: „Światowe hity operetki i musicalu” – wystąpią Dorota Ritz/sopran, Paweł Wisnar/tenor oraz Piotr Żukowski/piano.

Początek wernisażu 4 sierpnia (piątek) o godz. 18. Wystawę będzie można oglądać do 28 sierpnia.

"Pino - Toskania", "Sieczka - gmina Aleksandrów" to tytuły dwóch plenerów malarskich, w których w ubiegłym roku wzięli udział piotrkowscy artyści malarze-plastycy. W piątek, 4 sierpnia w Mediatece 800-lecia odbędzie się wernisaż wystawy poplenerowej.

Z kolei w niedzielę, 6 sierpnia, po mszach o godz. 9:30 i 11:30 będzie można wysłuchać prelekcji dr. Piotra Stefaniaka: „Wokół powstania klasztoru dominikanek w Piotrkowie”. O godz. 18 rozpocznie się koncert zespołu Syjon: „Matko co prószysz śniegiem”, a po nim o godz. 20 rozpocznie się Uroczysta Suma Odpustowa. Po mszy organizatorzy zapraszają uczestników odpustu na wspólny poczęstunek na dziedziniec przy kościele. Przez całą niedzielę na dziedzińcu dostępne będą stoiska z lokalnymi wyrobami okolicznych kół gospodyń wiejskich, rękodziełem, miodami, jedzeniem.

Festyn Rodzinny "Skalnik dla Pokoleń- Razem Możemy Więcej"

75 lat istnienia Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Skalnik Sulejów to okazja do zaprezentowania rozwoju klubu w ostatnich latach. Skalnik to obecnie 9 grup treningowych, zaczynając od najmłodszych kilkuletnich dzieci po zawodników drużyny seniorskiej, występującej w 4 lidze.