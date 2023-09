Małgorzata Kowalczyk otrzymała Złotą Wieżę Trybunalską. Nagrodę od 48 lat przyznaje Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego ZDJĘCIA

- Ten piękny dzień jest możliwy tylko dlatego, że przez wiele lat przychodzili do mnie bardzo zdolni ludzie, którzy chcieli pracować, mówi Małgorzata Kowalczyk laureatka Złotej Wieży Trybunalskiej. Chcę podziękować tłumowi młodych, zdolnych piotrkowian, bo bez nich nie byłoby żadnego sukcesu. Dziękuję też moim rodzicom za to, że nie kazali mi iść na prawo. Mój zawód jest moją pasją i za to jestem wdzięczna wszystkim, którzy się do tego przyczynili.