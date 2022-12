Nowe autobusy MZK, tzw. miękkie hybrydy, dotarły do Piotrkowa. Wkrótce będą kursować na regularnych liniach, 19.12.2022 - ZDJĘCIA

- Pozostałe trzy autobusy dotrą do końca roku i - tak jak zapowiadaliśmy - w pierwszych dniach stycznia wyjadą na ulice Piotrkowa. Kolejna transza to będą już to autobusy elektryczne, które przyjadą do nas mniej więcej w połowie roku. Najpierw będzie to siedem autobusów, a w 2024 r. następnych pięć elektryków - zapowiada prezydent miasta Krzysztof Chojniak.