Oto imprezy w ostatni weekend wakacji. Sprawdź, gdzie wybrać się 1-3 września w Piotrkowie i powiecie!

Występ TSA, będzie pierwszym elektrycznym koncertem w Piotrkowie! Zespół zagrał w naszym mieście w swoim najsłynniejszym składzie jesienią 2007 roku w MOK, ale był to niedługi koncert akustyczny. Grupa nie wystąpiła w Piotrkowie nigdy dotąd z pełnoskalowym koncertem elektrycznym, nawet w czasach swoich największych sukcesów w latach 80. I choć planowano koncert TSA w Piotrkowie, 30 września 1982 roku, to po interwencji peerelowskiej cenzury (czyli piotrkowskiego oddziału Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk), zespół otrzymał odmowę zgody na występ. (Tak, tak, to nie jest żart!), z powodu (cytat dosłowny!): „tekstów zespołu podburzających młodzież do zachowań aspołecznych oraz scenicznego wyglądu i prezentacji odbiegających od norm występów estradowych"...