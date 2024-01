Piotrków na weekend. Co będzie się działo od 12 do 14 stycznia? Przegląd imprez w mieście i regionie

Wiesław Haładaj & Tomek Haładaj „Grafika & Malarstwo” Wernisaż: 13 stycznia, godz. 17 - ul. Dąbrowskiego 5 Ekspozycja w obu galeriach ODA ul. Dąbrowskiego 5 i ul. Sieradzka 8 w Piotrkowie Trybunalskim Wystawa czynna do 16 lutego 2024 r.

Księgarnia zaprasza na wernisaż wystawy "Akt. Romantika pro pokrocile" Jana Mlčocha. Fotograf urodzony w czeskim Trutnovie, w wieku około dwudziestu pięciu zaczął eksperymentować z luminografią, techniką fotograficzną wykorzystującą bardzo długie czasy naświetlania i pracę ze światłem. Fotografuje na czarno-białej kliszy rolkowej, a po jej wywołaniu sam powiększa zdjęcie, bez późniejszej obróbki cyfrowej. Ta niezwykła technika urzekła go i jest znakiem rozpoznawczym jego pracy. Początek wernisażu w sobotę, 13 stycznia, godz. 17.

A co jeszcze będzie się działo? - 12 stycznia o godzinie 19 recital Klaudii Olczyk i Zuzanny Olczyk (uczestniczek zajęć z emisji głosu w MOK) pt.: "Piosenka jest dobra na wszystko", - 13 stycznia o godzinie 18 koncert karnawałowy Miejskiej Orkiestry Dętej w ramach cyklu "Trybunalskie kolędowanie", - 14 stycznia o godzinie 17 "Karnawałowe szaleństwo" dla całych rodzin. Wszystkie te imprezy odbędą się na sali widowiskowo-teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury, a bilety możecie kupić w naszej kasie lub na stronie internetowej www.kupbilecik.pl.

Najbliższa rodzina, krewni, przyjaciele, znajomi i wolontariusze, w sali OSP Sulejów organizują kolejną akcję, do udziału w której zapraszają wszystkich mieszkańców. Jeśli chcesz zostać darczyńcą, własne wypieki najlepiej będzie dostarczyć na początku akcji. Ciasta można sprezentować pokrojone i spakowane w pojemniki, nie jest to jednak koniecznością. Ekipa organizująca kiermasz może to zrobić również na miejscu.

Jeśli jesteś chętny jedynie na zakup i skosztowanie tego, co w ofercie znajdziesz na miejscu kiermaszu, organizatorzy zapraszają od godziny 9 do godziny 17. Najlepiej przyjść z gotówką, która można wrzucić do puszki, jednak za wpłatę dokonaną na miejscu poprzez portal pomagam.pl, również możesz nabyć wybrane przez siebie produkty.