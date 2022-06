Piotrkowska Fundacja Talentów zdobyła Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Formacji Gimnastyczno-Tanecznych GIM SHOW

W Gim Show 2022 wzięło udział ponad 300 osób w wieku do 25 lat. Występujący mierzyli się w dwóch głównych kategoriach gimnastycznej i tanecznej, podzielonych na grupy wiekowe: do 9 lat, 10-13 lat i 14-25 lat. Do tego prezentacje umiejętności mogły odbywać się solo, w duetach, formacjach mini czy zwykłych formacjach.

Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka oraz nagrodę w wysokości 2.000 zł otrzymał zespół „Fabryka Cudów” – Piotrkowska Fundacja Talentów z Piotrkowa Trybunalskiego, którego trenerem jest Ewa Wiśniewska.