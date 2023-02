Policjant z komendy w Piotrkowie ranny w wypadku na autostradzie A1, potrącił go kierowca land rovera ZDJĘCIA ds

Policjant z komendy w Piotrkowie ranny w wypadku na autostradzie A1. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Gąski podczas zabezpieczania zdarzenia drogowego, którego sprawcą był nietrzeźwy kierowca. Policjanta z KMP w Piotrkowie trafił do szpitala po tym, jak potrącił go kierowca land rovera.