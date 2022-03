Pomoc dla Ukrainy: W Piotrkowie będzie Humanitarne Centrum dla Uchodźców PTAK? Trwają już przygotowania ZDJĘCIA

Pomoc dla Ukrainy: W Piotrkowie będzie Humanitarne Centrum dla Uchodźców PTAK? Trwają już przygotowania

AP Property S.A. udostępniła już uchodźcom z Ukrainy ośrodek w Gutowie oraz Ptak Warsaw Expo, które stało się największym Humanitarnym Centrum dla Uchodźców PTAK zdolnym pomieścić nawet 10 tysięcy osób.

Hala w Piotrkowie, z której w 2016 roku wyprowadzili się Trzej Muszkieterowie, ma ok. 5 tysięcy metrów kwadratowych i została wyremontowana z myślą o kupcach Bazaru Piotrków i najemców. Póki co, jak podkreśla Paweł Babski, wiceprezes AP Property S.A., przeznaczenie hali może być czasowo zupełnie inne, adekwatne do palących potrzeb związanych z wojną na Ukrainie. Może być ona schronieniem dla 500 uchodźców.