Prezydent Piotrkowa nagrodził 76 najlepszych uczniów oraz absolwentów szkół ZDJĘCIA

Zakończenie roku szkolnego w Piotrkowie. Nagrody dla najlepszych uczniów i absolwentów

Tradycyjnie dzień przed zakończeniem roku szkolnego prezydent Krzysztof Chojniak spotkał się z uczniami i absolwentami piotrkowskich szkół, którzy w ostatnich dziesięciu miesiącach osiągali najlepsze wyniki w nauce. Była to okazja do wyróżnienia oraz złożenia gratulacji najlepiej uczącej się młodzieży.

- Na początku chciałbym pogratulować wam bardzo dobrych wyników. Chciałbym wam również życzyć, żeby wiedza zawsze łączyła się z mądrością, ponieważ nie zawsze występuje tutaj znak równości. Niech ta mądrość służy przede wszystkim Wam, bo to jest naturalne, ale pamiętajcie również o tym, aby tą wiedzą i mądrością dzielić się z innymi służąc najbliższemu otoczeniu, miastu oraz ojczyźnie – mówił prezydent Krzysztof Chojniak i dodał.

Prezydent dziękował także rodzicom za trud, jaki wkładają w przygotowanie do życia swoich pociech. - Te osiągnięcia to również efekt Państwa codziennej troski o wychowanie oraz zapewnienie warunków do nauki. Życzę wszystkim pięknych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji - mówił.