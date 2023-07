Przedszkole nr 12 w Piotrkowie laureatem ogólnopolskiego konkursu. Tak się spisały przedszkolaki! VIDEO, ZDJĘCIA

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to bezpłatny i największy w Polsce program edukacyjny skierowany do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych, który w przystępny sposób pomaga najmłodszym uczyć się ekologii.

- Projekt organizowany jest od 15 lat przez należącą do Grupy Maspex markę Kubuś i do tej pory objął zasięgiem już ponad 9 milionów dzieci z całej Polski. Tylko w tegorocznej edycji 2022/2023 wzięło udział niemal 1,3 miliona dzieci z ponad 8400 przedszkoli i ponad 6000 szkół podstawowych, czyli z co drugiego przedszkola i co trzeciej szkoły podstawowej w Polsce - wyliczają organizatorzy akcji. - Przesłane prace były różnorodne i niezwykle inspirujące – Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim wygrało pomoce dydaktyczne warte w sumie 5 tys. zł.